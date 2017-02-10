Львівська міськрада закликала Раду, Кабмін та президента припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу (документ)

За відповідне рішення 9 лютого проголосували 35 депутатів. Проект звернення на початку пленарного засідання зачитав депутат з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Іван Гринда.

У документі депутати висловили підтримку ініціативам ветеранів – учасників бойових дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях. Також народні обранці наголосили, що, з урахуванням гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України, всі гуманітарні вантажі в супроводі представників ОБСЄ та Червоного Хреста повинні безперешкодно надходити до громадян нашої держави. Рух решти товарів та корупційні схеми, завдяки яким фейкові «республіки», контрольовані Кремлем, наповнюють свої бюджети і фінансують війну, мають бути заблоковані.

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«Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, внаслідок яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, повинні бути перекриті. Тому вважаємо торговельну блокаду ефективним способом впливу на бойовиків та їхніх російських кураторів», – йдеться у зверненні Львівської міської ради.

Львівські депутати також вимагають вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію, провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України. Крім того, народні обранці закликають припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з терористами.

«Ми, депутати Львівської міської ради, представляємо інтереси громади області, з якої було мобілізовано тисячі людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією збройний конфлікт на сході України забрав до двох сотень життів наших земляків. Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес», – йдеться у зверненні.