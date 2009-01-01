В Україну прийшли морози

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у Карпатах, прикарпатських, центральних та східних областях місцями 13-16° морозу, вдень 4-9° морозу, в Криму вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

3-4 січня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у північній половині вночі та вранці 3 січня та вдень 4 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Одеській областях та в Криму 8-13° морозу, на решті території 12-17°, вдень 3-8° морозу; у східній половині та у Карпатах місцями вночі 20-22° морозу, вдень 9-14° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 3 чісня 0-5°, 4 січня 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

5 січня у північній половині, 6 січня на Прикарпатті, а вдень і на півдні країни невеликий сніг, у карпатському регіоні помірний. Температура 5 січня у північних областях протягом доби 7-12° морозу, на решті території вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу; 6 січня вночі 14-19°, на північному сході місцями 20-22°, вдень 6-12° морозу; у південній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області у п’ятницю вночі та вранці очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби по області вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу, у Києві протягом доби 6-8° морозу.

3-4 січня - без істотних опадів, лише вночі та вранці 3 січня та вдень 4 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу; у Киеві вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.

5 січня - невеликий сніг, 6 січня - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура 5 січня протягом доби 7-12° морозу, 6 січня вночі 12-17°, вдень 6-11° морозу.