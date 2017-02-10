Порошенко: Україна здатна захистити себе проти будь-якого агресора, навіть проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття новозбудованої поліклініки Коломийської центральної районної лікарні.

«Останні копійки весь український народ віддавав на те, щоб побудувати нову, сильну, могутню армію, і нам це вдалося, і останні події в Авдіївці яскраво це продемонстрували. Вогненний шквал великокаліберної артилерії, систем залпового вогню БМ 21 «Град», які били і по позиціях наших воїнів, і по мирних будинках Авдіївки... Нічого в них не вийшло. Залізна, як вони називають, «чорна» 72-га бригада продемонструвала найкращі особливості українських Збройних сил», - наголосив Порошенко.

Читайте такожБойовики готують операцію для захоплення втрачених позицій під Авдіївкою - ІС

За словами президента, «коли Україна об'єднана, вона здатна захистити себе проти будь-якого агресора, навіть проти РФ, яка має найбільшу і найсильнішу армію на континенті, виділяє в 10 разів більше військового бюджету і виділяла всі часи свого існування».

«Нашим бойовим духом ми їх зупинили, звільнили дві третини Донбасу, забезпечили відновлення інфраструктури та проведення найпотужніших реформ», – сказав Порошенко.