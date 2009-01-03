Арештовано стоматолога, який приймав пацієнтів у себе на кухні

У США заарештований чоловік, який обладнав нелегальний стоматологічний кабінет у себе на кухні. За повідомленнями місцевих правоохоронних органів, про нелегальний стоматологічний кабінет, розташований в р. Пікскілл в околицях Нью-Йорка, поліції стало відомо після того, як один з пацієнтів стоматолога потрапив до лікарні з невдало залікованим зубом. Затриманий минулого тижня Карлос Флорес надавав стоматологічні послуги малоімущим латиноамериканцям і використовував як знеболювальний засіб звичайне вино.

За словами затриманого, до еміграції в США він працював сертифікованим стоматологом в своєму рідному Еквадорі.

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