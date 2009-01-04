Двоє людей постраждали в Києві від вибуху газового балона

Сьогодні о 1.29 у Дарницькому районі Києва у триповерховому приватному житловому будинку стався вибух газового балона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті постраждали двоє охоронців будинку, яких вилучили з-під завалів бійці Київського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС. Постраждалих госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.

Вибухом пошкоджено конструкції будинку на площі 35 кв. м.

Причина вибуху встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.