Стан гірників, постраждалих від займанням метану, залишається тяжким

Стан здоров`я восьми гірників, які постраждали сьогодні від займання метану на шахті ім. Дзержинського (м. Дзержинськ Донецької області, ДП «Дзержинськвугілля») оцінюється як тяжкий.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, в усіх потерпілих гірників опіки тіла 2-3-го ступеня, опіки верхніх дихальних шляхів, а також опіковий шок.

Зараз шахтарі знаходяться на лікуванні в Дзержинській центральній міській лікарні.

За інформацією рятувальників, займання метану на шахті сталося сьогодні о 5.45 у глухій частині західного польового штреку на горизонті 1146 м.

У штабі уточнили, що ситуація на шахті перебуває під контролем.