Стан гірників, постраждалих від займанням метану, залишається тяжким
14:19, 04 січня 2009Суспільство
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Трагедія на шахті ім.Дзержинського
Стан здоров`я восьми гірників, які постраждали сьогодні від займання метану на шахті ім. Дзержинського (м. Дзержинськ Донецької області, ДП «Дзержинськвугілля») оцінюється як тяжкий.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, в усіх потерпілих гірників опіки тіла 2-3-го ступеня, опіки верхніх дихальних шляхів, а також опіковий шок.
Зараз шахтарі знаходяться на лікуванні в Дзержинській центральній міській лікарні.
За інформацією рятувальників, займання метану на шахті сталося сьогодні о 5.45 у глухій частині західного польового штреку на горизонті 1146 м.
У штабі уточнили, що ситуація на шахті перебуває під контролем.
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