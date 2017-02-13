Єдиний український криголам провів каравани суден Азовським морем

Перший караван у складі трьох судів на вихід з Маріупольського морського порту Керч-Єнікальський канал був сформований 7 лютого. Відправившись у рейс вранці, караван на чолі з криголамом "Капітан Білоусов" досяг точки призначення вже після полудня того ж дня, передає ЦТС.

Другий караван від Керч-Єнікальського каналу було сформовано 8 лютого. У складі каравану було два судна, які прямували в Бердянський морський порт і 3 судна в Маріуполь. Через сильний вітер і складні льодові умови на підхідному каналі до Маріупольського морського порту судна благополучно зайняли свої місця біля причалів вже пізно ввечері.

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Зазначимо, що криголам "Капітан Білоусов" був спущений на воду в 1954 році, таким чином, у поточному році судну виповниться 63 роки. У листопаді минулого року криголам пройшов випробування в Азовському морі після проведеного ремонту - на базі Азовського судноремонтного заводу на судні були відремонтовані танки питної води, трубопроводи, насоси, електрообладнання, проведено фарбування окремих елементів корпусу.