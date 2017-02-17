Блокадники планують перекрити останній залізничний перехід для поставок вугілля з "Л/ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.

«Маріупольську гілку (Маріуполь-Волноваха) будемо закривати», - сказав він, додавши, що решта три залізничні переходи через лінію розмежування вже заблоковано, але все ще залишається одна залізнична гілка, по якій вугілля надходить з Росії на Луганську ТЕС.

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Також він додав, що гілка з Росії не з'єднана з українською територією. «Ми нікого не боїмося, ми будемо продовжувати блокаду і будемо її розширювати, виставляти пости на автошляхах», - зазначив Виногродський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Виногродський заявляв, що активісти мають намір перекрити Бахмутську трасу.