Блокадники планують перекрити останній залізничний перехід для поставок вугілля з "Л/ДНР"
Ветерани АТО планують заблокувати залізничний перехід (Маріуполь-Волноваха), по якому все ще поставляється дефіцитне вугілля антрацитної групи із зони АТО на українські ТЕС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.
«Маріупольську гілку (Маріуполь-Волноваха) будемо закривати», - сказав він, додавши, що решта три залізничні переходи через лінію розмежування вже заблоковано, але все ще залишається одна залізнична гілка, по якій вугілля надходить з Росії на Луганську ТЕС.
Читайте такожБлокада "Л/ДНР": поліція спростовує підготовку штурму учасників акції у Бахмуті
Також він додав, що гілка з Росії не з'єднана з українською територією. «Ми нікого не боїмося, ми будемо продовжувати блокаду і будемо її розширювати, виставляти пости на автошляхах», - зазначив Виногродський.
Як повідомляв УНІАН, раніше Виногродський заявляв, що активісти мають намір перекрити Бахмутську трасу.