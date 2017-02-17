"Ми розширюємося": учасники блокади "Л/ДНР" готуються перекрити Бахмутську трасу

У штабі блокувальників готуються до перекриття автомобільних доріг для здійснення вантажопотоку. Про це заявив підполковник Анатолій Виногродський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розширюємося. Відкрили спостережний пункт на БахмутськІй трасі. Ми проводимо туди Інтернет й ставимо веб-камеру, щоб можна було постійно відслідковувати, що там відбувається. Щоб не було розмов про те, що ми за гроші пропускаємо якісь вантажі. І будемо зупиняти весь вантажопотік. Крім легкових автомобілів. Ми відразу говорили, що будемо все перекривати, - сказав Виногродський.

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За словами Виногродського, блокаду автомагістралі вже розпочато. Вантажівки зупиняють, викликають поліцію. "Фури сюди вже не їдуть, вони вже знають про блокаду", - сказав він.

Також Виногродський підтвердив інформацію про скупчення поліції поруч із силами блокади. За його словами, на місці було понад 20 поліцейських, однак після нетривалої бесіди вони розійшлися.

Раніше Штаб блокади заявляв, що учасники акції планують створити кілька блокпостів на автомобільних трасах.