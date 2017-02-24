Міноборони підтвердило, що в лікарні помер поранений офіцер ВДВ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Вчора у лікарні Дніпра помер офіцер ВДВ ЗСУ, який два дні тому був важко поранений в Опитному», - сказав Лисенко.

Він також нагадав, що минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО 23 лютого на Донбасі окупанти 83 рази обстріляли позиції Збройних сил України, двох бійців поранено, один загинув.