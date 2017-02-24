Біля посольства РФ у Києві пройшла акція на підтримку зниклих кримчан (фото, відео)

Про це повідомляє Крим. Реалії.

Члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова викрали невідомі в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягнули його до свого мікроавтобуса.

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Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки зникнення людей, переважно, з-поміж кримських татар. При цьому в підконтрольному Росії Слідкомі Криму стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

Кримська правозахисна група припускає, що викрадення було скоєне російською владою або підконтрольними їм парамілітарними групами.

Раніше повідомлялося, що Україна розслідує зникнення 14 чоловік в Криму після анексії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».