Україна розслідує зникнення 14 людей у Криму після анексії

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Радіо Свобода.

За ознаками умисного вбивства почали 11 проваджень, ще 4 провадження – за ознаками незаконного позбавлення волі або викрадення людини, зазначається у документі.

Зокрема, за інформацією поліції, із 2014-го року розшукуються Валерій Ващук та Іван Бондарець із Рівненщини, які поїхали у цей період у Крим, та Василь Черниш із Севастополя (у відповіді поліції йдеться про те, що Черниш поїхав із Криму у зону АТО і перестав виходити на зв’язок, однак, як раніше повідомляли активісти кореспондентам «Крим.Реалії», його нібито забрали із власної квартири люди в міліцейських одностроях).

Окрім того, йдеться у листі, прокуратура Херсонщини розшукує Тимура Шамарданова та Сейрана Зінедінова, а українська прокуратура Криму – Ісляма Джеппарова та Джевдета Іслямова.

Читайте такожУ Криму окупанти сьогодні затримали від 10 до 20 кримських татар - Чубаров

Із 2015-го року поліція почала провадження за фактом зникнення Ескандера Апселямова, Федора Костенка, Руслана Ганієва та Арлена Терехова, а прокуратура – щодо зникнення Мухтара Арісланова.

У 2016-му поліція почала розслідування зникнення Лемара Алярдинова, а прокуратура – зникнення Ервіна Ібрагімова.

За даними «Кримської правозахисної групи», наразі на півострові зафіксовано 9 випадків, які можна кваліфікувати як насильницькі зникнення. Організація «Крим-SOS», у свою чергу,говорить про щонайменше 15 зниклих таким чином людей. Як повідомила координаторка «Крим-SOS» Таміла Ташева, Росія порушила справи тільки щодо 4 людей, щодо 6 осіб розслідування призупинили.

У той же час сьогодні стало відомо, що Росія планує передати Україні 12 ув'язнених з анексованого Криму 3 березня.