Двох полковників-хабарників з Генштабу та ДПСУ відправили під домашній арешт

Фігуранти справи попалися на хабарі у 6 тисяч доларів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

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«За клопотанням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону судом обрано запобіжний захід двом полковникам з Генерального штабу Збройних сил України (домашній арешт) та Державної прикордонної служби України (цілободовий домашній арешт з носінням електронного браслету), які були викриті 23 лютого 2017 року на одержанні хабара у 6000 доларів США за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Державної прикордонної служби України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «суму хабара вони отримали у два етапи – спочатку 3000 доларів США та під час отримання решти – військовослужбовців було затримано».

Старшим офіцерам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням). Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого на одержанні хабара у розмірі 6 тис. дол. викрили старшого офіцера відділу забезпечення підготовки військ сил Генштабу ЗСУ та заступника начальника – начальника центру спеціальних перевірок і люстрації Головного центру кадрового забезпечення Держприкордонслужби України.

Як заявили в прокуратурі, двом полковникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.