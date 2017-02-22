На Тернопільщині затримали депутата міськради при отриманні 2 тисяч доларів хабара

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, депутат Бережанської міської ради вимагав від місцевої жительки кошти за позитивне вирішення на засіданні земельної комісії, членом якої він є, та сесії міської ради питання щодо передачі їй земельних ділянок у власність та оренду.

Зловмисника затримано сьогодні безпосередньо під час отримання обіцяних грошей.

Злочин викрито спільно з працівниками Національної поліції та Служби безпеки України в області

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).