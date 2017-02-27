В Одесі арештували військового, який віз автомати Калашнікова у Київ на Майдан

В Одесі арештували з альтернативою застави в 400 тысяч гривень військовослужбовця Військово-морських сил, підозрюваного в покупці арсеналу зброї для застосування його в центрі Києва в ході масових акцій. Таке рішення прийняв Приморський райсуд міста, пише УП, з посиланням на слова речниці прокуратури південного регіону України Яна Стекачова.

"Тримання під вартою і 400 тисяч гривень застави", - сказала вона, озвучуючи рішення суду.

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За її словами суд арештував підозрюваного на 2 місяці.

Нагадаємо, в Одесі затримали контрактника ВМС, який збирався везти на столичний Майдан 12 автоматів Калашнікова та гвинтівку СВД.

Військовий, не знаючи, що перебуває під контролем контррозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплену зброю він збирався, згідно допиту "по гарячим слідам", везти сьогодні вночі до Києва для застосування на Майдані.