В Одесі активісти біля будівлі генконсульства РФ вшанували пам'ять Нємцова

23:21, 27 лютого 2017
Суспільство
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В Одесі сьогодні вшанували пам'ять російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Фото УНІАН, Роман Цимбалюк

Як передає кореспондент УНІАН, у день річниці з дня вбивства відомого політика кілька десятків людей прийшли на Гагарінське плато, до будівлі Генерального консульства Російської Федерації. Дехто з них пов'язав на плечі синьо-жовті полотнища.

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За словами учасників акції, вони вирішили вшанувати пам'ять і нагадати російській владі про її відповідальність за загибель Нємцова. Присутні прикріпили до паркану плакат «РФ – країна вбивць», фотографії політика, поруч поклали букети квітів.

Як зазначила відома в місті активістка Аліна Радченко, городяни пам'ятають, як Нємцов приїжджав до Одеси, де брав участь у різних проукраїнських заходах, підтримував Україну.

«Борис Нємцов був світлою людиною, підтримував Революцію Гідності. Відкрито виступав проти режиму Путіна», - сказала Радченко.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. У опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

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Теги: #Нємцов