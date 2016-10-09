Нємцов довів, що можна бути одночасно патріотом Росії і другом України - Порошенко

11:26, 09 жовтня 2016
Політика
1338 0

Російський опозиціонер Борис Нємцов довів, що можна бути одночасно патріотом Росії і другом України.

Акція пам'яті Бориса Нємцова у Києві / Фото УНІАН

Про це президент України Петро Порошенко написав у Facebook.

Він нагадав, що сьогодні Нємцову виповнилось би 57 років.

«Для нас, українців, Борис Нємцов назавжди залишиться патріотом Росії і другом України. Він своїм життям довів, що це можна поєднати - варто лише захотіти», - зазначив Порошенко.

Читайте такожГлава ЄП про анексію Криму і вбивство Нємцова: злочини, яких не повинно було трапитися ніколи

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера влучило чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter