Нємцов довів, що можна бути одночасно патріотом Росії і другом України - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко написав у Facebook.

Він нагадав, що сьогодні Нємцову виповнилось би 57 років.

«Для нас, українців, Борис Нємцов назавжди залишиться патріотом Росії і другом України. Він своїм життям довів, що це можна поєднати - варто лише захотіти», - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера влучило чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.