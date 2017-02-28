Поліція Дніпра поповниться новими кадрами

За даними прес-служби патрульної поліції в Дніпропетровській області, вчора, 28 лютого, розпочалося навчання нових патрульних, які будуть патрулювати Дніпро та Запоріжжя. Бажання вчитися виявили понад 130 молодих людей, повідомляє 056.ua.

Читайте такожРівень довіри українців до патрульної поліції впав на 20% - Аваков

Навчання триватиме 4 місяці. За словами представника поліції, це збільшена програма.

За цей час хлопці вивчать необхідні закони України, навчаться самозахисту та поводження зі зброєю.