Поїзд Харків - Чернігів убив двох людей
11:08, 14 січня 2009Суспільство
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Постраждалих серед пасажирів потягу немає
13 cічня о 10.15 поблизу селища Куликівка, що на Чернігівщині, на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля з пасажирським потягом №633 „Харків - Чернігів”, в результаті чого загинули водій та пасажир легковика.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася внаслідок порушення водієм авто правил дорожнього руху.
Постраждалих серед пасажирів потягу немає.
Всього за добу на території України зареєстровано 52 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 9 осіб і 56 - травмовані.
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