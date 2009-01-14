Поїзд Харків - Чернігів убив двох людей

13 cічня о 10.15 поблизу селища Куликівка, що на Чернігівщині, на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля з пасажирським потягом №633 „Харків - Чернігів”, в результаті чого загинули водій та пасажир легковика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася внаслідок порушення водієм авто правил дорожнього руху.

Постраждалих серед пасажирів потягу немає.

Всього за добу на території України зареєстровано 52 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 9 осіб і 56 - травмовані.