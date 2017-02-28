У Львові площу Митну мають відремонтувати до кінця травня - міськрада

Перенесення відкриття площі Митної з жовтня на травень відбулося через те, що додався іще один підземний перехід. Роботи будуть закінчені на початку травня. Про це начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко заявила у коментарі ZIК.

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«Нічого не затягується. Такі площі відновлюють значно довше, ніж робимо ми, бо об’єкт є складний. У зимовий період щось ремонтувати було без сенсу, бо деякі роботи можна виконувати лише за плюсової температури», – заявила чиновниця.

Водночас вона повідомила, що зараз ремонтники уже приступили до роботи, але тільки на підземному переході.

Лілія Онищенко також пояснила перенесення відкриття площі із жовтня на травень тим, що ще «долучився підземний перехід, ремонт якого спочатку взагалі не був передбачений».

Вона також повідомила, що відновлення фасаду Музею Пінзеля мають закінчити цього року.

«Ми підписали договір. Він діє до кінця цього року. Роботи розпочнуться, коли буде плюсова температура. Вони встигнуть закінчити до кінця 2017 року. Це добра фірма, працюють нормально», – зазначила Онищенко.

У Львові з червня 2015 року ремонтують пл. Митну. Станом на сьогодні площа частково перегороджена – там ще не доклали тротуарної плитки та частково почали ремонт підземного переходу.