У Львові викрито угруповання з 15 поліцейських: на вокзалі били затриманих і вимагали кошти (фото, відео)

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, інформація щодо працівників Залізничного відділу поліції Львова, які вчиняють незаконні дії, почала надходити до Управління внутрішньої безпеки поліції ще у жовтні 2016 року.

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Було встановлено, що поліцейські, які несли службу на Центральному залізничному вокзалі міста, попередньо змовившись, систематично перевищують службові повноваження – застосовують фізичну силу (погрожують її застосуванням) до осіб, які вчинили адміністративні чи кримінальні правопорушення. Крім того, за не притягнення до відповідальності поліцейські вимагали та отримували грошові кошти від затриманих і привласнювали їхні особисті речі.

Виявлену інформацію було повідомлено керівництву Національної поліції України, а матеріали перевірки надіслані до обласної прокуратури, за якими було розпочато кримінальне провадження.

Під час зібрання доказової бази стало відомо про 20 епізодів злочинної діяльності групи, до яких причетні 15 працівників відділу поліції, з числа співробітників чергової частини та патрульно-постової служби зазначеного відділу поліції.

Лише за один день було задокументовано факт побиття у службовому кабінеті чергової частини трьома поліцейськими чоловіка, який перебував на вокзалі напідпитку, та застосування насильства ще одним патрулем цього ж відділку до іншого пасажира і отримання від нього 900 грн.

Співробітники Управління внутрішньої безпеки, обласного управління поліції, прокуратури та відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали трьох фігурантів групи «на гарячому». Поліцейські, за налагодженою схемою, змусили чоловіка віддати їм 230 євро та 220 польських злотих за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Під час затримання зловмисники намагалися чинити опір.

Крім вказаних коштів у службовому кабінеті поліцейських, під час 13 санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання виявлено і вилучено інші кошти, отримані в результаті вимагання: 1 тис. 560 польських злотих, 31 тис. 350 грн, 250 євро, 1 тис. 272 доларів, а також 38 мобільних телефонів, мисливський ніж, набої різного калібру, граната РГД-5, ручний протитанковий гранатомет РПГ-18, походження яких встановлюється.

Трьом затриманим в порядку ст.208 КПК України оголошено підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій інших членів групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Триває слідство.