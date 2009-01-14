Європа попереджає: якщо не буде газу - вона піде в суд

Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє: якщо постачання російського газу в Європу не буде відновлено найближчим часом, Єврокомісія порадить європейським фірмам звернутися до суду з позовами проти газових компаній Росії та України.

Це передає «Газета.ру» з посиланням на Reuters.

«Якщо угоди, спонсоровані ЄС, не будуть дотримуватися, комісія рекомендуватиме компаніям ЄС передати ці справи в судові інстанції», - заявив Ж.БАРРОЗУ, виступаючи перед Європейським парламентом.