Європа попереджає: якщо не буде газу - вона піде в суд
12:11, 14 січня 2009Суспільство
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Баррозу виступив перед Європарламентом
Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє: якщо постачання російського газу в Європу не буде відновлено найближчим часом, Єврокомісія порадить європейським фірмам звернутися до суду з позовами проти газових компаній Росії та України.
Це передає «Газета.ру» з посиланням на Reuters.
«Якщо угоди, спонсоровані ЄС, не будуть дотримуватися, комісія рекомендуватиме компаніям ЄС передати ці справи в судові інстанції», - заявив Ж.БАРРОЗУ, виступаючи перед Європейським парламентом.
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