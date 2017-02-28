У МЗС назвали акт вандалізму щодо пам’ятника болгарським ополченцям свідомою провокацією

Як повідомила прес-служба МЗС, про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Мар'яни Беци.

«Вважаємо такі дії свідомою провокацією, спрямованою на створення напруги та розхитування дружніх українсько-болгарських відносин», - йдеться в заяві.

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У МЗС запевнили, що правоохоронні органи України проведуть розслідування з метою притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області поліція почала розслідування за фактом осквернення єдиного в Україні пам'ятника болгарським ополченців, які загинули в битвах російсько-турецької війни 1877-1878 років.

Сьогодні вночі в місті Болграді невідомі вандали олійною фарбою розмалювали пам'ятник болгарським ополченцям. Зокрема, зафарбували мармуровий монумент жовтою фарбою з двох боків, а також синьою фарбою зробили великий напис: «Чемодан, вокзал, София».

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

3 березня в Болграді з нагоди Дня визволення Болгарії від османських завойовників заплановано урочистості, в тому числі, церемонію біля монумента. На свято запрошені закордонні гості.