У Чернігові вкрали банкомат: злодії приїхали санчатами

У Чернігові з приміщення адміністративної будівлі нафтобази невідомі зловмисники викрали банкомат.

Як повідомили УНІАН у міському відділі міліції, на момент зникнення в банкоматі залишалося понад 37 тис. грн.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце злочину, виявила розбите скло у дверях будівлі, через яке зловмисники відкрили засув. Банкомат стояв при вході до приміщення і не був прикріплений до підлоги.

Під час ретельного огляду прилеглої території оперативники побачили сліди санчат, які вели до пустиря у районі однієї із сусідніх вулиць. У полі, неподалік майданчика, де комунальники вивантажують зібраний у місті сніг, знаходився пошкоджений банкомат. Спеціалісти банку констатували відсутність в апараті однієї з касет (як з’ясувалося згодом, валютної).

За однією з версій слідства, зловмисники вибрали якраз той момент, коли охорона розпочала обхід території і залишила будівлю. Вони розбили скло, проникли крізь двері і винесли 450-кілограмовий банкомат. Повантаживши його на санчата та спустилися з гори на пустир.

Ймовірно, що злодії сподівалися розбагатіти валютою, тому й не стали відкривати відсік для гривень, а може просто все переплутали. Тож усі гроші, які були в банкоматі, так і лишилися в ньому до приходу міліції.

Слідчо-оперативна група передала пошкоджений банкомат законним власникам. За даним фактом порушена кримінальна справа за статтею 194 ККУ "Умисне знищення або псування чужого майна". Слідство у справі триває.