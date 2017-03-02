Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через загибель гірників на Львівщині

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через загибель гірників на шахті у Львівській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

За його словами, підписано відповідний указ.

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Також Цеголко повідомив, що Порошенко доручив Кабінету міністрів України провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля". За даними ДСНС, вибух стався на шахті горизонті 550 м, в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули та 6 гірників з травмами підняли на поверхню.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець пізніше повідомив, що в результаті обрушення шахти ”Степова” підприємства "ЛьвівВугілля" на Львівщині загинуло 10 людей.