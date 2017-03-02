У профспілці гірників назвали причину обвалу шахти на Львівщині
В результаті обрушення шахти ”Степова” підприємства "ЛьвівВугілля" на Львівщині загинуло 10 людей, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"Вибух метану стався на 119 лаві шахти "Степова" ДП "Львіввугілля". Гірничі рятувальники працюють, точної інформації про кількість поранених ще нема, поки що 2 гірники з дуже тяжким опіками вже на поверхні, п’ятеро з тяжкими пораненнями. Серед шахтарів шукаємо нашого голову первинної організації Незалежна профспілка гірників України на шахті Степова Василя Семканича", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
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Разом з тим Волинець повідомив про 10 загиблих внаслідок вибуху шахтарів, пише Громадське.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля".
За даними ДСНС, вибух стався на шахті горизонті 550 м, в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.
На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули та 6 гірників з травмами підняли на поверхню.