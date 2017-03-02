У профспілці гірників назвали причину обвалу шахти на Львівщині

"Вибух метану стався на 119 лаві шахти "Степова" ДП "Львіввугілля". Гірничі рятувальники працюють, точної інформації про кількість поранених ще нема, поки що 2 гірники з дуже тяжким опіками вже на поверхні, п’ятеро з тяжкими пораненнями. Серед шахтарів шукаємо нашого голову первинної організації Незалежна профспілка гірників України на шахті Степова Василя Семканича", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Разом з тим Волинець повідомив про 10 загиблих внаслідок вибуху шахтарів, пише Громадське.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля".

За даними ДСНС, вибух стався на шахті горизонті 550 м, в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули та 6 гірників з травмами підняли на поверхню.