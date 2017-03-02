Гройсман терміново вилетів до Львівської області через вибух на шахті
15:08, 02 березня 2017Інциденти
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував усі заплановані на сьогоднішній день зустрічі і вилітає у Львівську область, де на шахті №10 «Степова» об'єднання «Львіввугілля» стався вибух і обвал гірської породи.
Володимир Гройсман / REUTERS
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.
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"Разом з головою уряду в регіон вилітають міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, - написав Столярчук. - Створено оперативний штаб для координації відповідних служб".
Раніше у ДСНС повідомили, що у Львівській області в селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля", загинули 8 гірників.
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