Гройсман терміново вилетів до Львівської області через вибух на шахті

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.

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"Разом з головою уряду в регіон вилітають міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, - написав Столярчук. - Створено оперативний штаб для координації відповідних служб".

Раніше у ДСНС повідомили, що у Львівській області в селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля", загинули 8 гірників.