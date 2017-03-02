Захоплення бойовиками підприємств на окупованому Донбасі підтримують лише 15% робітників - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Читайте такожРосія планує до кінця року розгорнути три дивізії на кордоні з Україною

За його словами, бойовики та їхні проросійські куратори створили спеціальний штаб для вивчення настроїв колективів на 38 підприємствах, які хочуть «націоналізувати».

«За результатами роботи цього штабу встановлено, що лише незначна частина з колективів - приблизно 15% повністю підтримують цей процес і готові до співпраці», - сказав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій.

За їхніми словами, якщо блокаду не буде знято, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують усі виробничі процеси й орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.