Клімкін: Росія обрала стратегію свідомої ескалації на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив у Києві на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.

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«Домінуюча тема нашої розмови – це те, як нам працювати разом і зміцнити наші зусилля, щоб примусити Росію виконати Мінські домовленості», - зазначив він.

«Ми всі бачимо стратегію свідомої ескалації. І це не тільки мілітаристична ескалація, а це, в тому числі, і всі ці кроки, які спрямовані на визнання нелегальних документів, виданих нелегальними утвореннями. Це, звичайно, і так звана «націоналізація». Всі ці кроки – це логіка свідомої ескалації. Тут ми маємо поставити крапку і це припинити», - переконаний Клімкін. «Над цим ми розмірковували сьогодні і я дуже вдячний Зігмару Габріелю за допомогу», - додав міністр.