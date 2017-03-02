Клімкін: Росія обрала стратегію свідомої ескалації на Донбасі
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Росія обрала стратегію свідомої ескалації своїми кроками, спрямованими на визнання «паспортів» ОРДЛО та так званою «націоналізацією» бойовиками підприємств Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив у Києві на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.
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«Домінуюча тема нашої розмови – це те, як нам працювати разом і зміцнити наші зусилля, щоб примусити Росію виконати Мінські домовленості», - зазначив він.
«Ми всі бачимо стратегію свідомої ескалації. І це не тільки мілітаристична ескалація, а це, в тому числі, і всі ці кроки, які спрямовані на визнання нелегальних документів, виданих нелегальними утвореннями. Це, звичайно, і так звана «націоналізація». Всі ці кроки – це логіка свідомої ескалації. Тут ми маємо поставити крапку і це припинити», - переконаний Клімкін. «Над цим ми розмірковували сьогодні і я дуже вдячний Зігмару Габріелю за допомогу», - додав міністр.