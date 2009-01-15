Нацбанк проводитиме валютні аукціони по п'ятницях

Національний банк України має намір проводити валютні аукціони в січні по п`ятницях.

Про це сказано в обнародуваній у четвер постанові НБУ №12 «Про валютні інтервенції Національного банку України на міжбанківському валютному ринку України в січні 2009 року».

У понеділок, вівторок, середу і четвер Нацбанк має намір здійснювати інтервенції за єдиним певним курсом «залежно від ситуації на валютному ринку».

З листопада 2008 року НБУ паралельно з прямою купівлею-продажем валюти на валютному міжбанківському ринку ввів систему здійснення своїх інтервенцій шляхом проведення валютних аукціонів. Заявки на участь в аукціоні формуються на основі незадоволеного на прямому міжбанку обсягу заявок клієнтів і потреб банку.

З моменту запровадження відбулися чотири валютні аукціони, на яких Нацбанк продав 502,2 млн. дол.