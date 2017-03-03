У МЗС повідомляють, що з квітня буде спрощено візовий режим для в'їзду іноземців до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час тематичного прес-клубу повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Він зауважив, що вчора, 2 лютого, було «оприлюднено постанову уряду», якою затверджено зміни до правил в'їзду іноземців до України і транзитного проїзду через її територію.

Ними, зокрема, передбачено скорочення терміну оформлення віз для іноземців, у терміновому порядку її можна одержати до 5 днів (раніше такий термін сягав до 15 днів). За його словами, при звичайному оформленні візи такий термін становить до 10 днів.

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За словами Кирилича, постановою встановлюється єдина тарифна ставка збору за оформлення віз — 65 доларів. Він наголосив, що така ставка буде для візи незалежно від її кратності, терміновості, а також терміну дії. Для порівняння, зауважив він, за старими правилами залежно від кратності візи консульський збір міг бути 85, 130, 200 доларів.

Кирилич також поінформував, що за новими правилами будь-який громадянин України, засвідчивши своє запрошення нотаріально, може запросити іноземця для відвідання країни, тобто спрощується процедура. Він зазначив, що будь-яка юридична особа може запросити офіційним листом-запрошенням іноземців для відвідання України.

За словами представника МЗС, новими правилами передбачено розширити перелік країн, громадяни яких матимуть можливість оформити візу у пункті перетину державного кордону України. Відповідно до постанови, зазначив він, “така кількість країн складає 23 одиниці”. За його словами, це означає, що, зокрема, громадяни Китаю, Австралії чи Колумбії, прибувши в аеропорт “Бориспіль”, на місці зможуть оформити і одержати візу.

Кирилич також повідомив, що новими правилами передбачено збільшення терміну дії національної української візи до 90 днів. Він нагадав, що за старими правилами такий термін становив 45 днів.

Він також повідомив, що “уніфіковується тарифна ставка консульського збору за оформлення віз іноземцям у пункті перетину державного кордону”.

За його словами, ця ставка становитиме 150 неоподаткованих мінімумів, і нагадав, що, відповідно до Податкового кодексу України, один неоподаткований мінімум становить 17 гривень.

Кирилич зазначив, що ще одним нововведенням є право керівника закордонної дипломатичної установи або Департаменту консульської служби МЗС України ухвалювати рішення про так звану нульову ставку, тобто про звільнення від сплати за візу.

Крім того, за його словами, постановою затверджено нову термінологію у справі оформлення віз, тобто вводиться поняття електронної візи. Він зазначив, що “це не означає, що ця електронна віза буде завтра чи післязавтра, а це всього лише унормовано таке поняття”.

Він зауважив, що постанова набуває чинності через 30 днів. За його словами, у цей період буде створено робочу групу, яка відпрацьовуватиме механізм оформлення електронних віз.

Кирилич зазначив, що передбачаються зовнішні постачальники послуг — візові центри, а також розглядається можливість і право іноземця, який клопоче про одержання візи, звернутися шляхом надсилання пакету документів поштою.

Кирилич зазначив, що зазнала дещо зміни норма щодо оформлення візи з метою здійснення гуманітарної поїздки особами, які є представниками гуманітарних організацій. Він зазначив, що за попередніми правилами необхідно було обгрунтування і підтвердження Міністерства соціальної політики, що ця особа, або ця організація здійснює гуманітарну діяльність. За його словами, ця норма вилучена.

Кирилич також повідомив, що іноземці, які мають статус закордонного українця, їх діти та члени їх родин отримуватимуть довгострокові візи до 5 років.

Представник МЗС зауважив, громадяни понад 60 країн мають оформляти візи для в'їзду в Україну.