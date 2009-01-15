У КС пояснили, хто має право бюджет кроїти, і хто - перекроювати

Ініціювати внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України” можуть усі суб`єкти законодавчої ініціативи, а саме – Президент України, Кабінет міністрів і народні депутати України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Конституційного Суду від 13 січня було оприлюднено сьогодні.

Рішення було ухвалено у справі про конституційне подання 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу тринадцятого пункту 1 частини першої статті 20 Закону „Про Кабінет міністрів України“, частини другої статті 52, частини третьої статті 53, частини другої статті 54 Бюджетного кодексу України в аспекті положень частини першої статті 93, частини другої статті 96, пункту 6 статті 116 Конституції України (справа про право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до закону про державний бюджет України).

Як пояснив суддя-доповідач Віктор ШИШКІН, “коли йдеться про розробку бюджету наступного року, то це є винятковим правом Кабінету міністрів України”.

За його словами, якщо ж йдеться про внесення змін до діючого закону про держбюджет на поточний рік, то їх можуть ініціювати всі суб`єкти законодавчої ініціативи.

Крім того, він зазначив, що КС розмежував поняття розробки й внесення законопроекту.

Так, за словами В.ШИШКІНА, в розробці законопроекту можуть брати участь навіть громадяни України, які не є суб`єктом законодавчої ініціативи.

Водночас ініціювати та вносити законопроекти до Верховної Ради мають право тільки суб`єкти законодавчої ініціативи, зазначив суддя.