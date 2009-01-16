Росія міжнародним консорціумом хоче прив’язати ЄС до газової труби?

Росія, створюючи міжнародний консорціум, хоче прив’язати Європейський Союз до газової труби.

Про це заявив в інтерв’ю агентству “Франс-Прес” головний стратег російського банку “Уралсиб” Кріс ВІФЕР.

“Прив’язати ЄС до газової труби і зробити ще ближчим до російського кордону”, - зазначив експерт.

За його словами, ідея з консорціумом є частиною плану Росії, направленого на те, аби перетворити ЄС на посередника. “Це ні що інше, як частина плану Росії для того, аби залучити Європейський Союз до всього цього процесу експортування газу з Росії до ЄС”, - зазначив К.ВІФЕР.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ і керівником провідної італійської нафтогазової групи Eni Паоло СКАРОНІ заявив, що Москва пропонує Європі "розділити ризики транзиту і організувати міжнародний консорціум, який міг би придбати у "Газпрому" необхідний об`єм газу і негайно спрямувати його в Україну для забезпечення транзиту газу до Європи".