Кучма точно знає, що газ - не стільки економіка, скільки велика політика

Екс-президент України Леонід КУЧМА переконаний, що газ є великою політикою, яку Росія стовідсотково використовує у відносинах і з Україною, і з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

Зокрема, Л.КУЧМА вважає, що “треба було не доручати цілий рік “Нафтогазу” та “Газпрому” вирішувати ці проблеми, а це мусили вирішувати Президент та прем’єр-міністр”.

На думку Л.КУЧМИ, не можна було доводити до такого стану, коли вся країна, її економіка стала заручницею. “А що далі?”, - запитав він.

“Я особисто завжди сам вирішував ці проблеми. Бо газ це не тільки економіка, і не стільки економіка, це – велика політика. І Росія не має права це не використати, вона використовує це на сто відсотків, у тому числі і по відношенню до Європейського Союзу”, - сказав Л.КУЧМА.

При цьому екс-президент зауважив, що “Росія - наш стратегічний партнер, і без широкої співпраці із Росією у України нема майбутнього”.