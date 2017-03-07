У Міноборони розробляють зміни до бойового статуту Сухопутних військ ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір.

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«Наразі розробляються зміни до бойового статуту Сухопутних військ Збройних сил України у частині щодо врегулювання військової присутності у межах або в безпосередній близькості від населених пунктів та критично важливої інфраструктури», - сказала вона.