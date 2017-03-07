У Міноборони розробляють зміни до бойового статуту Сухопутних військ ЗСУ
12:02, 07 березня 2017Суспільство
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У Міністерстві оборони України розробляють зміни до бойового статуту Сухопутних військ Збройних сил України.
Для Сухопутних выйськ ЗСУ готують зміни у бойовому статуті / Міністерство оборони України
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір.
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«Наразі розробляються зміни до бойового статуту Сухопутних військ Збройних сил України у частині щодо врегулювання військової присутності у межах або в безпосередній близькості від населених пунктів та критично важливої інфраструктури», - сказала вона.
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