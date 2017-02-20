У "ДНР" заявили, що планують відвести озброєння 21 лютого

Про це повідомляє один з інформаційних ресурсів бойовиків.

"Відведення озброєння відбудеться орієнтовно завтра, 21 лютого", - йдеться в повідомленні.

У той же час, спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні заявив, що передумов для відводу озброєнь і введення режиму припинення вогню на лінії розмежування немає.

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Також відомо, що бойовики сьогодні 40 разів обстріляли позиції українських військових.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі було досягнуто домовленостей про відвід до 20 лютого від лінії розмежування всього озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Довідка УНІАН. 12 лютого 2015 року в Мінську Контактна група підписала «Комплекс заходів по виконанню Мінських угод», яким, серед іншого, передбачено припинення вогню і «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані в цілях створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка-У»)».