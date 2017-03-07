Российские бизнесмены "втянули" Красный Крест в тендерный скандал в Донецкой области

Об этом в интервью podrobnosti.ua рассказала заместитель главы "Донецкоблгаза" Елена Лесконог. Миссия Красного креста согласилась финансировать закупку труб и других материалов, нужных для газопровода в Авдеевку. Поставщиком трубы международные благотворители выбрали местное представительство российского Евротрубпласта. Российским бизнесменам удалось уговорить Красный крест, что их предложение будет самым дешевым, и в тендере нет необходимости.

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Но руководство Донецкой области, и Донецкоблгаза оказалось не таким уступчивым. Инженеры-газовщики отказались прокладывать однослойную полимерную трубу, производства Климовского завода (РФ), вместо трехслойной, которая необходима согласно требованиям безопасности. Газопроводная эпопея началась в августе 2016 года, и длится до сих пор.

"У нас шла долгая переписка с Международным Красным Крестом, мы писали, что сертификат "Климовского" завода не соответствует нашим требованиям, и на этих трубах не проведены испытания. Мы информировали Донецкую областную администрацию, что на 30 декабря у нас нет никаких документов на эту трубу, и строительство трубы откладывается, - говорит Елена Лесконог, - Обращались во все инстанции. Мы собрали всю переписку. письма Красного Креста, наши ответы и всю хронологию передали в Генеральную прокуратуру Украины, СБУ, Антикоррупционное бюро и просили дать оценку этой ситуации, так как придет зима и все обвинения будут в нашу сторону. Но влияния на Международный Красный Крест нет. Мы же не можем от них что-то требовать и выставлять им претензии, но мы пытались, чтобы нас услышали. Но нас не слышали, а россияне теперь нас обвиняют в срыве строительства".