На Львівщині рецидивіст зарізав трикратного чемпіона світу Заболотного

17 січня в місті Яворові у власному будинку ножовим ударом в серце було вбито 53-річного майстра спорту, триразового чемпіона світу з кидання молота Юрія Заболотного.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, вбивцю колишнього спортсмена затримали вже увечері наступної доби.

«За підозрою у скоєнні вбивства затримано 58-річного рецидивіста (злочинне псевдо «Шургалет»), жителя міста Яворова, який має за плечами 20 років «відсидки» за розбої та грабежі і нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. За однією з версій, колишній зек вимагав у Юрія Заболотного гроші на придбання наркотиків, а діставши відмову, встромив жертві ніж у серце. Смерть настала практично миттєво. За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство», - поінформував Д.ХАРЧУК.

У свою чергу, компетентне джерело у правоохоронних органах, повідомило УНІАН, що вбивство Ю.Заболотного могло бути скоєно на грунті неприязних відносин між жертвою та вбивцею, які базувалися на кримінальному минулому обох чоловіків.

«Юрій Заболотний, який також був відомий у певних кримінальних колах регіону під псевдо «Помідор», міг стати жертвою кримінальних "розборок". Після відходу від великого спорту, він розпочав свою кримінальну кар‘єру у складі відомого на теренах Західної України злочинного угруповання «Артура», - поінформувало джерело. - Екс-чемпіон світу «дахував» наперсточників та кидал у Львові та кількох райцентрах області". За однією з версій, між жертвою та вбивцею мав місце давній конфлікт, який закінчився трагічно для екс-спортсмена. Поки що затриманий вбивця відмовляється від дачі свідчень і мотивів скоєного, поінформувало джерело.