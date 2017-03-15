На референдумі за вступ до ЄС проголосувало б 64% українців – опитування

Якби зараз проводився референдум щодо вступу до Євросоюзу, то за вступ до нього проголосували б 64 відсотки респондентів, проти – 36 відсотків.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження громадської думки, яку провів Київський міжнародний інститут соціології з 10 по 19 лютого 2017 року.

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Висновки опитування також засвідчили, що більшою мірою вступ до ЄС підтримують жителі західних областей (там готові проголосувати «за» 75% опитаних ), найменше - у східних - 16%. У центральних областях за вступ України до Євросоюзу готові проголосувати 49%, на півдні України - 37%.

Опитування проводилося у 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів.

У Луганській і Донецькій областях соціологічне дослідження з даного питання проводилося лише на підконтрольній українській владі території. У ньому вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу в тій пропорції, яку, за даними ЦВК, становили виборці Донбасу на останніх парламентських виборах (жовтень 2014 року).