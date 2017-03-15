У поліції розповіли про кримінальні справи через "подорожі" львівського сміття

За фактами незаконного вивантаження сміття зі Львівщини відкрито понад десяток кримінальних проваджень. Правова кваліфікація подібних дій відбувається за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за забруднення або псування земель.

Про це повідомили Департамент комунікації Національної поліції України.

Читайте такожАваков звинуватив Садового у розгортанні блокади Донбасу задля відведення уваги від львівського сміття

Водночас для уникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з вивантаженням сміття поза межами полігонів, суб’єкти господарювання, як замовляють їх вивезення, повинні забезпечити водіїв необхідним пакетом документів.

Починаючи з жовтня 2016 року, працівники Національної поліції зафіксували 21 факт перевезення сміття із Львівської області у інші регіони країни. У кожному з випадків водії сміттєвозів намагались вивантажити сміття у непередбачених для цього місцях.

Зокрема, відходи зі Львівщини перевізники сміття мали намір залишити у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Черкаській областях. При цьому у більшості випадків сміттєвози рухались колонами і звантажували тонни побутових залишків у одному місці.

"Так, у Вінницькій області було виявлено 3 таких вантажівки, у Дніпропетровській – відразу 11. Кожен з цих автомобілів перевозив 15 тон сміття. Їх водії намагались позбутись вантажу не лише на сміттєзвалищах інших міст. Нерідко купи відходів вагою від 30 до 80 тон скидались у полях, лісопосадках і ярах, забруднюючи навколишнє середовище та створюючи екологічну небезпеку. У кількох випадках сміття намагались розвантажити на територіях поблизу водоймищ, біля яких знаходяться населені пункти. Якби сміттєвий конденсат потрапив у ґрунтові води, що насичують ці водоймища, могло б статись масове отруєння місцевих жителів", - наголосили в Нацполіції.

Наразі за 11 такими фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.