Київенерго залишить без світла і тепла «швидку» і психіатричну лікарню

Акціонерна компанія "Київенерго" розпочала відключення найбільших боржників за теплову та електричну енергію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

За даними “Київенерго”, борг споживачів за теплову та електричну енергію перед АК вже перевищує 1,3 млрд. грн. Через великий борг відключенню підлягають в основному заклади, які фінансуються з міського та районного бюджетів, а також комунальні підприємства. Загальний борг споживачів перед АК "Київенерго" за електрику становить 788 млн. грн., за теплову енергію – 512 млн. грн.

Всі організації, які відключаються від електрики та тепла, вчасно отримали повідомлення про вимкнення та мали змогу прийняти всі необхідні заходи аби уникнути таких дій”, - підкреслили в “Київенерго”.

"В ситуації, коли заборгованість споживачів перед “Київенерго” може призвести до повного паралічу системи тепло та електрозабезпечення в столиці, компанія вимушена йти на крайній захід - відключення боржників. Адже на сьогодні компанія знаходиться у складному фінансовому становищі: ми так і не отримали компенсації від КМДА, яка сягнула 1 млрд. грн., боржники розраховуються вкрай неакуратно, а питання закупівлі мазуту для постачання тепла до столиці компанія вирішує самотужки.

Через небажання своєчасно сплачувати за електрику виявились відключеними не тільки навчальні, лікарняні та адміністративні будови, але й деякі вулиці столиці, які належать до об`єктів “Київміськсвітла”, - заявив комерційний директор АК "Київенерго" Сергій ЧЕХ.

Як підкреслили в компанії, розпочавши відключення боржників, „Київенерго” діє виключно в рамках законодавства, яке вимагає від енергетичних компаній обмежувати постачання електричної енергії боржникам. Відповідальність за наслідки покладається на орган, який допустив виникнення заборгованості (Закон України "Про електроенергетику", "Правила користування електричною енергію", а також постанови Кабінету Міністрів України №59 та №93), додали в прес-службі.

Відтак, повідомили в “Київенерго”, підлягають відключенню у зв’язку із великою заборгованістю: "Київський мiський центр серця" (679 121,69 грн.), Київська МКЛ швидкої медичної допомоги (552 093,64 грн.), Управлiння освiти Днiпровської РДА у м. Києві (538 176,29 грн.), Управлiння освiти Днiпровської РДА у м. Києві (426 495,16 грн.), Управлiння освiти Голосiївської РДА у м.Києві (241 176,05 грн.), Науковий центр радiацiйної медицини АМНУ (107 997,11 грн.), пологовий будинок №7 (89 267,43 грн.), Вище професiйне училище №25 (88570,66 грн.), НДЕI Мiнекономiки України (40 668,19 грн.), Полiклiнiка №1 Оболонського району м. Києва (30 567,58 грн.), Київське вище профучилище дизайну одягу (30 552,61 грн.), Центральна районна полiклiнiка Дніпровського р-ну (29 343,13 грн.), Київський мiський педагогiчний унiверситет iм. Б.Д.Грінченка (27 943,70 грн.), полiклiнiка №2 Шевченкiвського р-ну (27 147,18 грн.), Київське вище професiйне училище водного транспорту (24 952,92 грн.), Київська мiська психоневрологiчна лiкарня №2 (23 564,09 грн.), Київський центр спортивної медицини (22 992,71 грн.), КМЦ соцiальних служб для сiм`ї, дiтей та молодi (22071,03 грн.), Київська мiська станцiя швидкої медичної допомоги та медицини катастроф (17 тис. 741,86 грн.) Середня загальноосвiтня школа №119 (17 119,34 грн.), Київський мiський медичний коледж (16 250,28 грн.), Полiклiнiка №3 Подiльського р-ну м.Києва (15391,24 грн.), Центральна р-на полiклiнiка Солом`янського р-ну (14 665,73 грн.), Полiклiнiка сiмейних лiкарiв "Корчувате" (14385,11 грн.), Київське вище професiйне училище будiвництва i архітектури (13 580,40 грн.), середня школа №248 (12 746,17 грн.), СЗШ №238 (10 553,87 грн.), Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адміністрація (98 21,08 грн.), Київський мiський центральний протитуберкульозний диспансер (9275,05 грн.), Український центр народної культури "Музей Iвана Гончара" (6024,54 грн.), Полiклiнiка №3 Солом`янського р-ну (5815,75 грн.), Полiклiнiка №1 Печерського р-ну м. Києва (5353,33 грн.), Київський мiський психоневрологiчний диспансер №2 (4953,64 грн.), Дитяча стоматологiчна полiклiнiка №1 (3106,13 грн.), Київський професiйний лiцей сфери послуг (2500,00 грн.), Амбулаторiя лiкарiв загальної практики в селищi Бикiвня (2248,02 грн.), державне пiдприємство "Дослiдний з-д спецелектрометалургiї iм.Патона" (192172,34 грн.), Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району м.Києва Житлово-експлуатацiйна органiзацiя N813 (100509,81 грн.), Комунальне пiдприємство "ЖЕО-112" Голосiївської районної в м.Києвi Ради (49974,26 грн.), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕК-108" (45477,67 грн.) Комунальне пiдприємство "ЖЕО-109" Голосiївської районної у м. Києвi Ради (44975,01 грн.), Державне спецiалiзоване видавництво художньої лiтератури "Днiпро" (44270,63 грн.), Комунальне пiдприємство "Батиївське" Солом`янської районної у м.Києвi ради (38650,26 грн.), Дочiрнє пiдприємство "Печерське монтажне управлiння" ВАТ "Пiвдентеплоенергомонтаж" (25087,44 грн.), Комунальне пiдприємство "ЖЕО-109" Голосiївської районної у м. Києвi Ради (17273,76 грн.), Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну житлово- ремонтно-експлуатацийна организация-1003 (16797 грн.), Державне комунальне пiдприємство з експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацiйна органiзацiя 9 (16467,01 грн.), Комунальне пiдприємство "ЖЕО-109" Голосiївської районної у м. Києвi Ради (15555,6 грн.), Акцiонерне товариство закритого типу Київського спецiалiзованого управлiння N521 "Сантехмонтаж" (11871,9 грн.), Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Житлово-ремонтне експлуатацiйне об`єднання Днiпровського р-ну №12 (11404,36 грн.), приватне пiдприємство "Днiпр-спецмонтажiнвест" (9724,2 грн.), ТОВ "ЖЕК-107" (9373,83 грн.), Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацийна организация 1008 (8967,08 грн.), ТОВ "Десса" (8195,15 грн.), Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацийна организация 1009 (7149,23 грн.), Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського району Житлово-ремонтно-експлуатацiйна органiзацiя 1008 (6347,22 грн.), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Новобудова" (4362,73 грн.), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiлея" (4031,38 грн.), Державне комунальне пiдприємство з експлуатацiї та ремонту житлового фонду Днiпровського р-ну (3690,58 грн.), Комунальне пiдприємство по утриманню житлового господарства Святошинського району м.Києва Житлово-експлуатацiйна органiзацiя N813 (2216,32 грн.), Державне комунальне пiдприємство по експлуатацiї та ремонту житорвого фонду Днiпровського р-ну Житлово-ремонтно-експлуатацийна организация-1011 (397,42 грн.).