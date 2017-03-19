Поет епохи: Порошенко привітав Ліну Костенко з днем народження (відео)

Президент України Петро Порошенко привітав відому українську письменницю і поетесу Ліну Костенко з днем народження.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Сердечні вітання Ліні Костенко із днем народження! Для мене, як і для всіх українців, цей день – нагода низько вклонитися великому Поету епохи, чиє ім’я стало символом національної честі та гідності. Нехай величне слово Ліни Василівни – слово любові, надії, свободи – і надалі веде нас «шляхетними шляхами", - зазначив Порошенко.

Довідка УНІАН. Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, лауреат Шевченківської премії (1987), премії Антоновичів (1989), премії Петрарки (1994), народилася 19 березня 1930 року в містечку Ржищеві, на Київщині.

Почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.