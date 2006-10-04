Нацбанк підрахував усе найважливіше

В Україні у вересні грошова маса збільшилася на 3,8% (з початку року - на 21%) - до 234,9 млрд. грн., при цьому монетарна база зросла на 3,5% (з початку року - на 2,4%) - до 84,8 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в Національному банку України.

Згідно з повідомленням НБУ, основними чинниками зростання монетарної бази у вересні були інтервенції Нацбанку для покупки іноземної валюти на міжбанківському ринку (552.5 млн. дол.) на фоні зменшення коштів уряду в національній валюті на рахунках у НБУ на 6,4%.

Для підтримки ліквідності банківської системи НБУ у вересні провів рефінансування банків на загальну суму 394.8 млн. грн., із них кредити овернайт становлять 267.5 млн. грн. З початку року загальний обсяг операцій рефінансування банків становив 7 млрд. 419 млн. грн., із них 5281.2 млн. грн. – кредити овернайт.

Середньозважена ставка по всіх інструментах рефінансування у вересні становила 9.8%, у січні-вересні – 11.77%.

Операції з мобілізації коштів у вересні становили 240 млн. грн., із початку року – 4 млрд. 835 млн. грн.

Обсяг готівки поза банками у вересні збільшився на 1.8% (з початку року – на 13.9%) - до 68.6 млрд. грн., а її питома вага в структурі грошової маси зменшилася з 29.7% до 29.2%.

У вересні продовжувалася тенденція до збільшення ресурсної бази банків – загальний обсяг депозитів збільшився на 4.3% (з початку року – на 24%) - до 164.8 млрд. грн., при цьому позитивним є те, що вперше з початку року у вересні депозити в національній валюті росли швидше (на 6.6%), ніж депозити в іноземній валюті (на 1%). Хоча в цілому з початку року співвідношення їхніх темпів залишалося в зворотній пропорції, відповідно, 13.8% і 43.5%. Темпи приросту внесків населення (2.8%), на відміну від попереднього місяця, відставали у вересні від темпів приросту депозитів юридичних осіб (6.3%).

Кредитні вкладення у вересні збільшилися на 6.9% (з початку року – на 46.3%) - до 209.8 млрд. грн. Кумулятивний (з початку року) приріст кредитних вкладень є найбільшим для аналогічного періоду, починаючи з 1996 р. Кредити фізичним особам продовжували у вересні рости більшими темпами (на 7.4%), ніж кредити юридичним особам (на 6.7%).

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті у вересні не змінилася – 14.6%, тоді як в іноземній – збільшилася з 11.2% до 11.3%. Інтегральна ставка за кредитами також збільшилася з 13.2% до 13.3%.

Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті збільшилася з 7.3% до 7.4%, в іноземній – залишилася без змін – 5.3%. Інтегральна ставка за депозитами збільшилася з 6.4% до 6.5%.