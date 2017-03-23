Дружина вбитого Вороненкова "дивом залишилася живою" - Луценко
У свою чергу екс-депутат Держдуми РФ Пономарьов також вважає щасливим збігом обставин те, що дружина Вороненкова залишилася живою.
Генеральний прокурор Юрій Луценко та колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважають щасливим випадком те, що дружина вбитого у центрі Києва екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова залишилися живою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на спільному брифінгу.
“Саме сьогодні Вороненков мав давати свідчення у військовій прокуратурі. Він переписувався SMS з Русланом Кравченком (військовий прокурор — УНІАН). Вони переписувалися SMS, і Вороненков повідомив, що запізнюється. Покійний призначив зустріч Пономарьову, і з неї мав вирушати на допит. Слідство дізнається весь графік його пересування. Кілер знав, де його чекати. Ключовою є попередня зустріч, до “Прем'єр палацу”. Також можу сказати, що його дружина лише чудом не пішла з ним”, - сказав Луценко.
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У свою чергу Пономарьов також вважає щасливим збігом обставин те, що дружина Вороненкова залишилась живою. “З високою імовірністю, ми очікували, що вони будуть обоє. Ми завжди зустрічалися з Денисом і Машею. Тому, швидше за все, очікувалося, що вони будуть обоє”, - сказав Пономарьов.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення.
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Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне звинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінували організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.