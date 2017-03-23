Дружина вбитого Вороненкова "дивом залишилася живою" - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко та колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважають щасливим випадком те, що дружина вбитого у центрі Києва екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова залишилися живою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на спільному брифінгу.

“Саме сьогодні Вороненков мав давати свідчення у військовій прокуратурі. Він переписувався SMS з Русланом Кравченком (військовий прокурор — УНІАН). Вони переписувалися SMS, і Вороненков повідомив, що запізнюється. Покійний призначив зустріч Пономарьову, і з неї мав вирушати на допит. Слідство дізнається весь графік його пересування. Кілер знав, де його чекати. Ключовою є попередня зустріч, до “Прем'єр палацу”. Також можу сказати, що його дружина лише чудом не пішла з ним”, - сказав Луценко.

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У свою чергу Пономарьов також вважає щасливим збігом обставин те, що дружина Вороненкова залишилась живою. “З високою імовірністю, ми очікували, що вони будуть обоє. Ми завжди зустрічалися з Денисом і Машею. Тому, швидше за все, очікувалося, що вони будуть обоє”, - сказав Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення.

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Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне звинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінували організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.