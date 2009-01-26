Fitch знизило рейтинги шести українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) чотирьох українських банків: «Кредитпромбанку», «Укргазбанку» і «Всеукраїнського Акціонерного Банку» (VAB Банку) – з «B-» (B мінус) до «CCC», і «Родовід Банку» – з «CCC» до «CC».

Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Також агентство знизило національний довгостроковий рейтинг «Діамантбанку» та індивідуальний рейтинг «Сведбанку».

Одночасно було підтверджено рейтинги семи інших українських банків – «Приватбанку», «Першого Українського Міжнародного Банку», банку «Кредит-Дніпро», банку «Хрещатик», «Індустріалбанку», банку «Південний» і банку «Форум».

Прогноз за довгостроковими РДЕ (для тих з перерахованих банків, яким вони привласнені) – «Негативний».

У повідомленні наголошується, що рейтингові дії було здійснено після аналізу 11 приватних українських банків, що перебувають у власності українських власників, а також 2 банківських установ у власності іноземних власників – «Сведбанку» і банку «Форум». «Зниження рейтингів відображає посилення ризиків ліквідності та ризиків, пов`язаних з якістю активів, а також підвищення тиску на капітал, з якими стикаються українські банки зважаючи на різке знецінення гривні в 4 кв. 2008 р., і слабшого прогнозу щодо економіки України» - сказано в повідомленні.

На думку Fitch, банки, рейтинги яких було знижено, є найвразливішими до цих ризиків зважаючи на стратегії, які реалізовували останніми роками, націлені на зростання, і погіршення якості активів, показників капіталізації та/або ліквідності, що вже виявилося, у цих фінансових організацій. Підтвердження рейтингів банку «Кредит-Дніпро», банку «Хрещатик», «Індустріалбанку» та банку «Південний» враховує нішову регіональну клієнтську базу цих банків і їх загалом трохи сильнішу (хоча все-таки потенційно вразливу) капіталізацію. Підтвердження рейтингів «Приватбанку» та «Першого Українського Міжнародного Банку» відображає їхню міцнішу клієнтську базу, більші можливості поглинання збитків і якість управління ризиками вище середнього рівня (для українського ринку).

Водночас «Негативний» прогноз за рейтингами всіх банків, що мають українських власників, відображає можливість подальшого зниження рейтингів, зокрема в тих банків, рейтинги яких було підтверджено сьогодні, оскільки складне операційне середовище продовжує справляти негативний вплив на якість активів, капітал і ліквідність банків.

Також повідомляється, що в найближчому майбутньому Fitch розгляне рейтинги українських банків, що перебувають у державній власності, а також низки банків з іноземними власниками (які не охоплені в цьому повідомленні), приділяючи особливу увагу їхнім індивідуальним рейтингам.