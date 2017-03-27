Країни ЄС зменшили кількість відмов у візах українцям - статистика

Країни ЄС в минулому році в основному зменшили показник відмов українцям у шенгенських візах. Про це повідомляє Європейська Правда.

Згідно із статистикою Єврокомісії, наприклад, рівень відмов Бельгії, Німеччини і Нідерландів перевищує 5%, однак всі ці країни зменшили показники відмов і одночасно – наростили частку багаторазових віз, тобто динаміка – позитивна (дві останні країни навіть увійшли до числа лідерів за динамікою поліпшення візової практики в Україні).

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Незважаючи на те, що низка країн, таких як Австрія, Італія, Іспанія, Фінляндія мають низьку частку мультивіз, всі вони зменшили кількість відмов. Так Австрія відмовляла лише у 0,9% випадках, що є одним з найнижчих показників відмов загалом, а Італія, раніше відома своєю жорсткою візовою практикою, зменшила кількість відмов до 2%.

Однак найменше відмовляли українцям минулого року у посольстві Литви – лише 0,2% заявників.

"Схоже, литовський МЗС вирішив компенсувати Україні невиправдану затримку із запровадженням безвізового режиму, яка сталася з вини самого ЄС" - зазначається в статті.

Як відомо, Європарламент проведе голосування щодо надання Україні безвізового режиму 6 квітня.