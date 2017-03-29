Організаторам провокації з перекриттям дороги на Львівщині загрожує кримінальне покарання - СБУ

Організаторам провокації з перекриттям дороги на Львівщині загрожує кримінальне покарання, а виконавців відпустили за малозначністю правопорушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Василь Ткачук.

“Кримінальне провадження зареєстровано за статтями 110, ч. 2, - посягання на територіальну цілісність України, поєднане з розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Крім того, це стаття 345 - перешкоджання діяльності правоохоронних органів; стаття 161 - розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також стаття 296 - хуліганство. Наші слідчі разом з Генпрокуратурою кваліфікують цю подію саме таким чином”, - сказав Ткачук.

Він також додав, що слідство зараз вживає заходів із встановлення та затримання організаторів цих злочинів.

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А що стосується безпосередніх виконавців - людей переважно з західних областей України, яких за гроші або обманом втягнули в цю провокацію, - то їхні особи були встановлені, але до відповідальності вони не притягувалися за малозначність правопорушення, сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Львівщині поліція затримала 80 людей, які вранці брали участь в акції перекриття руху транспорту поблизу українсько-польського кордону. На трасі близько 200 осіб з плакатами українською та польською мовою «Поляки – наші брати» перекривали рух транспорту і палили шини на автодорозі.

В СБУ заявили, що перекриття дороги - це провокація Росії, що є "частиною загального задуму в рамках російської спеціальної інформаційної операції, яка саме направлена на провокування і розпалювання міжетнічної і міжнаціональної ворожнечі між поляками та українцями". "Також направлена на маніпулювання громадською думкою і створення відповідного негативного іміджу України у Європі", - наголосив начальник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук.