В Чернівцях викрили організацію, яка за вказівкою Кремля пропагувала сепаратизм

Співробітники Служби безпеки України припинили на Буковині діяльність фейкової громадської організації «Захист прав національних меншин», засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду.

Як повідомляє прес-центр СБУ, про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту захисту Національної державності спецслужби Віктор Кононенко.

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Правоохоронці задокументували, що за вказівкою Кремля керівники фейкової організації популяризували ідеї так званого «галицького сепаратизму». Вони поширювали матеріали із закликами до економічного та політичного відокремлення західноукраїнських областей. Голова установи також готував та оприлюднював у ЗМІ авторські статті на підтримку терористичних організацій «ДНР/ЛНР», а також антиукраїнської політики РФ на міжнародній арені.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність), співробітники спецслужби провели обшуки за місцем проживання керівника фейкової організації. Оперативники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, на якій зберігалося електронне листування зловмисника з кураторами та проросійськими активістами з України та інших країн.

Правоохоронці, зокрема, виявили листування з колишнім українським журналістом та політологом, ініціатором створення так званої «Бесарабської народної ради» Артемом Бузилою, який переховується від українського правосуддя. Він, за наявними даними, підтримує постійні контакти з оточенням Владислава Суркова ‒ радника президента Росії.

Виявлене листування свідчить, що керівники ГО планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків з метою створення «картинки» для телебачення про начебто утиски представників нацменшин в Україні та необхідність розширення їх прав.

Правоохоронці також виявили у керівника організації гроші в іноземній валюті, які, за наявною інформацію, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності. Триває досудове слідство.