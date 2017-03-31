"2,5 мільярда вивели в Росію": Аваков озвучив подробиці "тютюнового рейду"

У монополіста тютюнового ринку України, а також на підприємствах "які з ними" проводиться понад 100 обшуків у Києві, Одесі, Дніпрі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Допомога терористичним організаціям псевдореспублік, несплата податків... це лише кілька епізодів "послужного списку" трудової діяльності компанії. 2,5 мільярда гривень!!! вивели у країну, яка воює з нами", - йдеться в його повідомленні.

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За словами Авакова, бізнес-коріння найпотужнішого дистрибютора - в Росії. А бенефіціари цього тютюново-вбивчого бізнесу - соратники Кремля.

"У проведенні масштабної операції задіяні кілька відомств: Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, Головна Військова прокуратура, оперативники Департаменту захисту економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції", - розповів міністр внутрішніх справ.

Раніше УНІАН повідомляв, що на одному з тютюнових монополістів України викрито схему особливо великого ухилення від сплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень за кордон.