НКРЕ: не все так страшно з газом

Національна комісія регулювання електроенергетики поінформувала засоби масової інформації, що на сьогоднішньому своєму засіданні встановила граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів на 2009 рік на рівні 2020 грн 25 коп за 1000 куб. м. Граничний рівень ціни, що діяв до 1 січня поточного року, нагадала комісія, складав 1425 грн.

Отже, підкреслюють в НКРЕ, при цьому граничний рівень ціни в промисловості в порівнянні з 2008 роком збільшився лише в 1,4 рази, а не майже в 2 рази, як про це повідомляють в деяких засобах масової інформації.

Таке збільшення фактично відповідає пропорційному зростанню ціни імпортованого газу з 179,5 (2008 рік) до 228,8 доларів США в 2009 році, яка і є основною складовою граничного рівня ціни для промисловості.

Нацкомісія також наголосила, що варто взяти до уваги, що ціна газу, який надходить в Україну, зафіксована в доларах, а для споживачів вона перераховується в гривнях, курс якої в порівнянні до минулого року істотно знизився.

Раніше УНІАН повідомляв, що НКРЕ встановила граничну ціну на газ для промпідприємств на 2009 рік на рівні 2020,25 грн. за тис. куб. м. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.

Тариф розраховано з урахуванням середньозваженої ціни імпортного газу, що купує НАК «Нафтогаз України» у 2009 році, – 228,8 дол. за тисячу кубометрів. При цьому тариф не враховує ПДВ, цільову надбавку, тарифи на транспортування газу, але з урахуванням витрат НАК «Нафтогаз України» на його реалізацію. НКРЕ також встановила окремий тариф на природний газ для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, які увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2008 р. (№ 925). Для зазначених підприємств вартість газу становитиме 1899,25 грн. за тис. куб. м. Тариф не враховує ПДВ, цільову надбавку, тарифи на транспортування газу, а також витрати НАК «Нафтогаз України» на його реалізацію.